1次50元盧比 靠跳水餬口的印度少年

位於印度中央邦的貝達加特（Bhedaghat）瀑布河谷景觀壯麗，卻也興起了讓人難過的「跳水」職業。（Chandravir Singh 攝）

印度是全世界人口第二多的超級大國，據統計印度半島上住有13.4億人，很快就會超過中國大陸的13.8億人，成為全世界人口最多的國家。近年來印度經濟雖然迅速崛起，但遠遠不及人口增長，全國將近4分之1的人都無法溫飽。

印度根據《吠陀經》將人分為四個種姓：婆羅門、剎狄力、吠舍、首陀羅，各種姓之間不能通婚，身分、職業世襲，另外還有不可接觸的賤民－旃陀羅。也因為這種制度，屬社會階級底層的人民過著難以翻身，且非常辛苦的日子。

位於印度中央邦的貝達加特（Bhedaghat），以陡峭的地形和壯觀磅礴的瀑布聞名，當地亦是觀光客觀瀑遊河的知名景點。其中一個高達六層樓高的懸崖，常看到約10多歲的少年聚集，這些少年專門跳水給遊客，由懸崖一躍而下，一次僅賺取微薄的50盧比（約台幣24元）。

在他們跳入水中後，坐在觀光船的遊客會將鈔票丟入水中，他們在游泳過去銜著鈔票爬上岸。這些少年家中因經濟因素無法供給他們升學，為了餬口開始表演跳水給遊客看，對於他們來說已不奢望能夠繼續求學，就盼每天多跳幾次可以換得溫飽。

(中時)