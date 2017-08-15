新北巷弄藝起來巡演19日開跑　幸福獻演「御夫鞋」

106年新北市巷弄藝起來巡演將從8月19日至11月19日延續3個月的時間。（葉書宏攝）

新北市巷弄藝起來巡演將從8月19日至11月19日延續3個月的時間。（葉書宏攝）

新北市巷弄藝起來巡演將從8月19日至11月19日延續3個月的時間。（葉書宏攝）

新北市巷弄藝起來巡演將從8月19日至11月19日延續3個月的時間。（葉書宏攝）

106年新北市巷弄藝起來巡演將從8月19日至11月19日延續3個月的時間，由13組表演團體演出18場、巡演15個行政區；文化局長林寬裕表示，開幕場由「唐美雲歌仔戲團」演出《御夫鞋》，希望藉此傳遞「合樂家庭、社會安定」的正能量。

文化局今舉行106年新北市巷弄藝起來巡演宣傳記者會，開場由「台原偶戲團」布袋戲歌唱劇《水手》後場老師張士能帶來精彩表演，隨後由「唐美雲歌仔戲團」的「貴婦團」帶來三姑六婆橋段，替為期3個月的表演活動暖場。

文化局局長林寬裕表示，巡演從8月19日至11月19日延續3個月，將巡演15個行政區，演出團體都具有資深的演出經驗，甚至是榮獲許多獎項肯定的專業團隊，精彩的卡司的表演藝術饗宴，值得民眾們呼朋引伴一起來欣賞。

林寬裕說，演出內容多以以傳統戲曲為主，另外還有像偶戲、雜耍、國樂、老歌等，讓民眾可以更親近我們的傳統藝術，開幕場由電視金鐘獎及傳藝金曲獎品牌團隊「唐美雲歌仔戲團」，用精湛的演技呈現精品好戲《御夫鞋》。

期盼藉由開幕場表演，傳遞「合樂家庭、社會安定」的正能量，維持家庭和樂，看似簡單，實則大不易，所以，開幕當天現場，請到5對結褵超過半世紀的金婚夫妻，由城隍老爺、夫人及副市長侯友宜贈送「幸福鞋」，樹立和樂家庭最佳典範。

(中時)