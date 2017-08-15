「因爲有你」高碩泰讚他們挺台
駐美代表高碩泰昨晚在華府對泛美中華會館重要成員指出，在台灣的中華民國正面臨風雨飄搖的國際處境，但在各地中華會館的一路相挺、不離不棄，迄今仍能屹立不搖。
高碩泰駐美代表認為，「因為你們各地中華會館與所有僑胞對中華民國台灣的不離不棄，各位扮演著不可或缺的角色。感謝大家，因為有你。」
高碩泰推崇美洲各地中華會館「ㄧ方面強化我們的邦交關係，另一方面也幫助我們非邦交國的實質關係，讓台灣走向世界，也讓世界走向台灣」。
但是，高碩泰代表亦強調，「台灣不要放大了自己的角色，不要浮誇了自己的角色。我們還有很多改進的空間」。
美洲各地中華會館第30屆年會於13日在華府召開，我駐美代表處於12日晚設宴歡迎來自美洲各地中華會館的73位代表。僑委會副委員長呂元榮專程與會，並代表吳新興委員長向各地區中華會館出席僑領致意。
(中時電子報)
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