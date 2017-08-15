抗議川普 默克執行長辭政府顧問

美國製藥公司默克（Merck & Co）行政總裁弗雷澤（Ken Frazier）透過Twitter，表示已辭去由總統領導的美國製造業委員會顧問一職。(圖片取自usnews)

上周末美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨衍生的暴動造成至少3人死亡34傷，美國製藥公司默克（Merck & Co）行政總裁弗雷澤（Ken Frazier）透過Twitter，表示已辭去由總統領導的美國製造業委員會顧問一職，譴責川普必須尊重國民的基本價值，就是拒絕仇恨、偏執以及群體之上的情緒表達。

美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市，發生造成至少一死的示威衝突白人至上主義團體遊行引來反種族主義者抗議，雙方爆發嚴重肢體衝突，其中有一名20歲男子駕車高速駛入人群當中，被控二級謀殺罪。隨後作為美國大企業少數的黑人CEO，弗雷澤在周一指出，他不能夠容忍極端主義，並且認為美國領袖有責任維護美國傳統價值，他發出書面聲明指出：「美國領導人必須尊敬我們的基本價值觀念，要明明白白地拒絕仇恨、偏執以及族群至上主義，因為這些思想違背了眾人一律平等的美國理念。」。

川普隨後不以為意攻擊弗雷澤：「他可有更多時間調低那些騙人的藥價﹗」（LOWER RIPOFF DRUG PRICES!）

(中時電子報)