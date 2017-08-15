大陸「寶貝計劃」兒童塗鴉比賽優勝作品展在台開幕
為促進兩岸兒童文化交流、以畫會友，由北京市計劃生育協會主辦的「小畫筆．大世界──第三屆寶貝計劃兒童塗鴉比賽優勝作品展」， 8 月 14 日起跨海於新北市台灣藝術大學美術館開幕，提供民眾免費參觀。除兩岸多位兒童藝術與教育領域的嘉賓出席開幕式外，並有來自Elites國際蒙特梭利幼稚園的30多位小朋友現場表演兒童塗鴉，盡情揮灑出大膽活潑的想像力與童真童趣。
此次展覽為北京市計劃生育協會應台灣中華教育文化經貿促進協會之邀，首次在北京以外地區舉辦「寶貝計劃」優勝作品展，期盼透過此次活動加強兩岸文化交流，共同推動兒童事業的發展。北京市計劃生育協會前後歷時 3 個月，在大陸全國範圍內徵集參賽作品，最終由 8 位兒童早期發展與書畫藝術領域專家共同組成的評委會，評審出的102 件優勝作品，不僅顯示出「小畫家」的藝術美學天賦，同時也體現出對美好生活的認識與想像，堪稱「小畫家」面對「大世界」一份最真實的自我表達。
北京市計劃生育協會籌備的此項展覽，除表彰優勝作者外，更希望讓更多父母、家庭、組織能夠透過幼兒的塗鴉作品，進而瞭解「小畫家」真實的內心世界，幫助其健康成長，促進美好家庭與和諧社會的建設發展。並期盼各界人士經由此次活動，能夠真正關注幼兒全面的健康成長，繼續鼓勵兒童拿起畫筆大膽塗鴉、表達自我，讓美學的種子在兒童心中生根發芽。「小畫筆．大世界──第三屆寶貝計劃兒童塗鴉比賽優勝作品展」即日起在台灣藝術大學美術館將展至8月18日。
(旺報)
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