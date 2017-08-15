高碩泰：台美關係「穩健發展」

高碩泰向來自全美的中華會館代表就台美關係發表主題演講，認為台美關係「穩健發展」。(圖:陳子巖攝)

泛美中華會館年會今天在華府登場。(圖:陳子巖攝)

駐美代表高碩泰。(圖:陳子巖攝)

駐美代表高碩泰今天在華府舉行的泛美中華會館年年會上指出，台美關係透過互信與密切溝通，「現狀穩健、發展」，但仍有進步空間。

高碩泰坦承，台美關係的推展是有其困難與壓力的。但是，台美關係是中華民國對外關係的「重中之重，不可斷、也不能斷」。他強調，川普政府願意「不遺餘力」的幫台灣加入、參與國際事務和非政府組織。

在談及朝鮮半島的核武風雲時， 高碩泰駐美代表指出，「我們沒有揣測，只有提高警覺」。高碩泰說，台灣在國際反恐事務上，「雖然低調，但是卻積極參與」。

泛美中華會館年會今天在華府正式開幕，駐美代表高碩泰應邀在開幕式上以「台美關係現狀與發展」發表重要演說。麻州州參議員李鳳遷和國際領袖基金會創辦人兼執行長董繼玲應邀出席。

(中時電子報)