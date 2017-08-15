北韓成功發射洲際導彈 受助於烏克蘭？
根據總部位於倫敦的國際戰略研究所(IISS)導彈專家埃爾曼（Michael Elleman），北韓成功發射能到達美國的洲際導彈，可能和來自與替俄羅斯生產導彈的烏克蘭工廠有關。
此一說法，解除了北韓在連串火箭導彈失敗後突然成功的謎團。北韓成功發射的洲際導彈可能源於強力的引擎，這些引擎與只與前蘇聯的幾個地點相連。
調查人員和專家集中調查烏克蘭的德尼普羅(Dnipro)的一個導彈工廠尤茲馬什（Yuzhmash）。冷戰期間，這間工廠曾製造蘇聯最致命的導彈，包括巨型SS-18在內。即使在獨立後，烏克蘭仍然是俄羅斯導彈的主要生產國之一。
然而，隨著烏克蘭俄裔前總統亞努科維其2014年失去政權，這座工廠陷入困境，未能充分利用，充斥著未能友付帳單，士氣低落。專家認為，這裡是北韓7月份兩次測試ICBM成功引擎最有可能的來源處。
埃爾曼說，這些引擎很可能來自烏克蘭且是非法的，「最大的問題是，他們(北韓)擁有多少?」。埃爾曼並表示，聯合國調查人員披露，北韓6年前曾試圖從烏克蘭竊取導彈秘密，兩名北韓人因此被捕；根據聯合國一項報告，北韓試圖竊取的資料集中在先進的「導彈系統，液體推進劑引擎，太空船和導彈燃料供應系統。」
烏克蘭政府官員否認烏克蘭參與北韓核武計劃的說法。
值得注意的是，美國總統川普僅把中國列為支持北韓經濟和技術的主要來源，從未責怪烏克蘭或俄羅斯。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。