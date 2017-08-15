北韓成功發射洲際導彈 受助於烏克蘭？

美朝情勢緊張。圖為北韓軍演資料畫面。(美聯社)

根據總部位於倫敦的國際戰略研究所(IISS)導彈專家埃爾曼（Michael Elleman），北韓成功發射能到達美國的洲際導彈，可能和來自與替俄羅斯生產導彈的烏克蘭工廠有關。

此一說法，解除了北韓在連串火箭導彈失敗後突然成功的謎團。北韓成功發射的洲際導彈可能源於強力的引擎，這些引擎與只與前蘇聯的幾個地點相連。

調查人員和專家集中調查烏克蘭的德尼普羅(Dnipro)的一個導彈工廠尤茲馬什（Yuzhmash）。冷戰期間，這間工廠曾製造蘇聯最致命的導彈，包括巨型SS-18在內。即使在獨立後，烏克蘭仍然是俄羅斯導彈的主要生產國之一。

然而，隨著烏克蘭俄裔前總統亞努科維其2014年失去政權，這座工廠陷入困境，未能充分利用，充斥著未能友付帳單，士氣低落。專家認為，這裡是北韓7月份兩次測試ICBM成功引擎最有可能的來源處。

埃爾曼說，這些引擎很可能來自烏克蘭且是非法的，「最大的問題是，他們(北韓)擁有多少?」。埃爾曼並表示，聯合國調查人員披露，北韓6年前曾試圖從烏克蘭竊取導彈秘密，兩名北韓人因此被捕；根據聯合國一項報告，北韓試圖竊取的資料集中在先進的「導彈系統，液體推進劑引擎，太空船和導彈燃料供應系統。」

烏克蘭政府官員否認烏克蘭參與北韓核武計劃的說法。

值得注意的是，美國總統川普僅把中國列為支持北韓經濟和技術的主要來源，從未責怪烏克蘭或俄羅斯。

(中時)