亞洲盃男籃賽》韓國轟垮日本 取得八強門票
亞洲盃男籃賽進入八強門票爭奪戰，首先登場的就是日韓大戰，韓國靠著許雄與金善亨在決勝節的連續三分彈，最終以81比68率先晉級，接下來將與菲律賓拚搶四強席位。
日本在打完上半場的時候還取得41比39些微領先優勢，但戰況卻在下半場丕變，韓國在金善亨與李宗玹兩人連得8分的情況下逆轉超前。決勝節許雄先連續飆進兩記三分冷箭，緊接著金善亨也在三分線外開炮，韓國憑著18比1瘋狂攻擊將勝利握在手中。
韓國獲勝最大功臣金善亨16分、7助攻，吳世庚貢獻16分、5抄截，許雄挹注11分；日本以歸化的外援布朗14分最佳，富樫勇樹10分。
(中時電子報)
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