早起喝咖啡提神？專家：3個時機對健康大有害

熬夜加班、清晨提神，這時來杯「咖啡」再好也不過了！對於現代人而言，「咖啡」不只香醇又醒腦，也是生活中的不可或缺的樂趣！WHO研究指出，每天飲用咖啡可預防肝癌、子宮癌等多項癌症。然喝咖啡也要選對時間！研究指出，早起喝咖啡對健康不好，因皮質醇在早晨分泌達到高水平，如此時喝咖啡會使其分泌受干擾，未來將越來越依賴咖啡因。

在台灣，喝咖啡似乎成了全民運動，早餐店、便利商店咖啡百百款，而特色咖啡店也成為台灣的驕傲！然喝咖啡也不能忽視自己健康！，據《TIME》網站報導，早上剛起床時最好不要喝咖啡，建議可過一陣子後再喝比較好。

人體的「壓力荷爾蒙」皮質醇具有提振精神的作用，而清晨正是「壓力荷爾蒙」皮質醇分泌旺盛的高峰期。如此時攝取咖啡因會干擾身體分泌皮質醇，長期下來會使其分泌量逐漸變少，讓你需攝取更多咖啡因「補償」，才能達到往常的提神效果，如此會讓你越來越需要喝咖啡來提神，說不定喝咖啡的量也會增多。

此外，報導中也引述一份2009年的研究指出，皮質醇的水平在一天內有三個高峰期，不僅僅在清晨，中午12～1點、下午5點半～6點半。

建議喝咖啡的最佳飲用時間則是在皮質醇低峰期，如上午10點、下午2點、5點。如因攝取咖啡，刺激身體分泌更多皮質醇，不僅晚上不好入睡，也恐會抑制「性荷爾蒙」分泌，令人「性趣缺缺」。建議如有失眠困擾的人，下午2點後就別再喝咖啡。

(中時電子報)