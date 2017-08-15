亞洲盃男籃賽》中華不敵黎巴嫩 無緣闖進八強
中華男籃隊15日在亞洲盃碰到地主黎巴嫩隊，周儀翔與劉錚雖然各攻下17分，蔣淯安貢獻16分，但在籃板少了16個制空權完全喪失的情況下，最終77比90惜敗，無緣闖進最後八強。
中華隊在毫無退路的背水一戰中打得相當有拚勁，尤其是周儀翔首節就攻下10分，一度幫助中華隊取得領先優勢，可惜整體身材與實力都遠不及對手，打完第一節20比24落後。
次節黎巴嫩嚴加看管周儀翔，單節只讓他得到3分，進攻上靠著薩烏德與法迪聯手，單節30比17攻勢，半場結束54比37，領先17分。
易籃再戰，法迪連續強攻禁區得手，黎巴嫩將差距擴大至20分，不過，中華隊並沒有棄械投降，劉錚挺身而出，周儀翔與蔣淯安也適時放冷箭，帶著15分落後進入決勝節。
蔣淯安連續抄截成功，劉錚也在三分線外破網，中華隊將比數追至9分落後，但地主隊隨後兩波強攻再次將優勢拉開至14分，終場前1分58秒老將呂政儒砍進三分球，中華隊落後11分，無奈時不我予，中華隊在力拼40分鐘之後依舊以13分之差苦吞敗果。
周儀翔17分、5助攻最佳，劉錚17分、4助攻，蔣淯安16分、6籃板、5抄截；黎巴嫩37歲老將法迪禁區無人能擋，豪取30分、7籃板、4助攻，哈達16分、6籃板。
(中時電子報)
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