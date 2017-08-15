遵守「一中政策」！烏干達拒派隊參加世大運
2017世界大學生運動會（世大運）本周六（19日）開幕，然因兩岸關係引發爭議！烏干達世界越野協會媒體公關執行長，在自己的Twitter上爆料，因烏干達需遵守「一中政策（One China Policy）」，因此不准他們的代表隊來台北參加今年的世大運。對此，世大運發言人楊景棠表示，世大運是全球體育盛事，「沒有一個國家應該輕言放棄參與」。
世大運舉行在即，然爭議風波不斷！繼上周六（12日）嘉年華會遊行，外界指花車像「靈車」後，又因兩岸關係，有國家不組隊來台參加比賽了！
據烏干達世界越野協會媒體公關執行長卡滕德（Norman Katende）於個人Twitter披露，一封外交部發給教育部、標註為「急件」的公文。內容指出，烏干達政府因需遵守「一個中國」的立場，故給予教育部「忠告（advising）」，希望對方不要派官方代表隊到台參加世大運。
本屆世大運烏干達報名5項比賽，原預計會有48名選手來台參賽。據《自由時報》網站報導，有媒體向世大運組委會求證，確認有其中一個國家臨時表示無法參賽，然世大運組委會未有透露是哪個國家。
此外，世大運發言人楊景棠晚間表示，世大運是全球體育盛事，「沒有一個國家應該輕言放棄參與」。世大運組委會將主動連絡烏干達代表團，並確認其參賽意願。
(中時電子報)
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