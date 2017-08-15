川普發聲了 點名批評白人至上主義
美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市的示威衝突白人至上主義團體遊行引來反種族主義者抗議造成一死，發生造衝突過後3天，總統川普終於點名批評白人至上主義者、3K黨和新納粹支持者，表示種族歧視是邪惡的行為，並宣稱正義將得到伸張。
然而，川普最初對這起事件的回應只譴責「各方」展現仇恨、偏執與暴力，而未特別提及釀禍的白人至上主義團體，引發強烈批評。
當時川普14日終於說，「我們用最強烈的言詞譴責仇恨、偏見與暴力的過度言行。」更強「種族歧視是邪惡的，以其名製造暴力的是罪犯與暴徒，特別指名三K黨(KKK)、新納粹主義者、白人至上主義者及其他仇恨團體，都屬這類。
(中時電子報)
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