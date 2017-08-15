全台「文創園區」餐廳多過藝術？文化部怎麼說

松山文創園區裡的倉庫群。（本報系資料照）

台灣文創園區怎麼了？餐廳竟比藝術多？立法院預算中心研究發現，文化部全台的5個文創園區，藝術家實際進駐的使用空間占比竟都不超過15%，其中花蓮和台中園區甚至超過5成空間讓餐飲業者、商店等進駐。對此文化部長鄭麗君在擔任立委時，即認為文創園區作法需要檢討。因此於擔任部長不久後，即啟動文化部所屬五大文創園區之檢討平台，希望就各議題提出具體改善作法。

首先，針對藝文團隊進駐文創園區的比例過低乙事，文化部將與經營團隊協調，加強中小型甚至個人的創意藝術工作者，提供較優惠之進駐條件，以進駐文創園區。

其次，文化部所屬五大文創園區除台中之外，皆全區採取促參方式營運。惟為避免各界長期詬病之過度商業化，回歸文化創意本質，文化部已要求各園區將餐飲空間，比例降至總樓地板面積15%以內，目前華山、花蓮、台中及台南等4個文創園區空間配置於餐飲之面積比率分別為8.1%、14.1%、1.7%及1.4%，符合檢討目標。

此外，文化部除要求各園區經營單位確保園區能回歸文化創意本質外，亦成立「五大文化創意產業園區交流平臺會議」，邀請各園區經營者共同討論資源整合與合作事宜，同時藉由該平臺會議，檢討政府與文創園區經營者間的政策角色與協力分工。目前由文化部直營的臺中文創園區已在規畫轉型，而其餘園區由於合作契約已進行多年，所以需要中長期定位願景後，據以推動未來轉型調整。

最後，文化部刻正推動之空總文化實驗室，將以創新文化實驗為主軸，聚焦文化內容的研究開發，建構超越園區實體空間的國際連結網絡。因此，空總文化實驗室將不同於現行以空間活化為主、消費性的文創園區，而是聚焦在人與創意的支持。文化部亦期待未來文創園區轉型能階段性融入文化實驗室的精神。

文化部強調，文化創意相關政策，其核心目標實為完整文化生態系（ecosystem）之建構。文化部就各界對文創園區發展之意見，抱持開放態度，也期待社會能共同參與文創園區的轉型過程。

(中時電子報)