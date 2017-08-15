台中市與愛達荷州樹城簽署友好交流（

台中市長林佳龍（右）與樹城市議長兼副市長Elaine Clegg去年曾同時出席城市論壇，這次在樹城相見歡。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）今天到樹城會見美光總裁Sanjay Mehrotra，感謝美光投資台中。（盧金足攝）

美光總裁Sanjay Mehrotra（左二）加碼投資台中，為台中市帶來就業機會。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右二起）與樹城市議長兼副市長Elaine Clegg，駐西雅圖經濟文化辦事處長姚金祥（右）及經發局長呂曜志（左）在樹城畫作前，稱讚城之美。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）與樹城市議長兼副市長Elaine Clegg共同簽署「友好城市協定書」。（盧金足攝）

全球DRAM領導廠商美光科技總部設在愛達荷州樹城，加碼三百億新台幣投資台中；台中市長林佳龍15日特別到樹城會見美光總裁Sanjay Mehrotra，承諾會全力協助美光在台中設廠；林佳龍也與樹城市議長兼副市長Elaine Clegg共同簽署「友好城市協定書」，Elaine Clegg希望取經台中的科學園區，增加樹城帶動科技產業投資的吸引力。

林佳龍今天在駐西雅圖經濟文化辦事處長姚金祥、經發局長呂曜志、專委江振瑋等人陪同下，拜會樹城副市長Elaine Clegg，除簽署友好城市協定書，雙方並就產學合作、培育國際創新人才等議題進行意見交流。

林佳龍說，與樹城簽訂友好城市對於促成雙邊交流合作將有很大貢獻，愛達荷州整體發展進步，相當值得學習，未來雙方可針對教育、科技、投資等方面進一步合作。

此外，他認為台灣在城市外交方面有無限空間，若台灣六大直轄市都能直接與美國城市進行城市交流，對台灣外交、經貿、文化、教育等發展將會很有幫助。

林佳龍期透過簽署促進雙方人民更多往來互動，帶動彼此多面向的共同合作，並力邀樹城參加2018台中世界花卉博覽會，促成更多合作機會。

台中與樹城目前已有合作，台灣最大外資廠商美光公司位於樹城，並在台中創造將近4000個就業機會；而台中靜宜大學也將與樹城州立大學簽署合作備忘錄，針對交換學生進一步合作。

樹城是以其擁有許多樹為名，整座城市綠意盎然，台中市也是綠色城市，還推動八年種一百萬棵樹，林佳龍邀請樹城市長、副市長參加明年台中舉辦的世界花卉博覽會。

樹城為愛達荷州首府，為愛達荷州最大的城市，工、商及科技業發達，北美州第二大超商艾伯森、美光科技及惠普科技等公司均有相當規模的生產製造工廠設於此地，全美最大的J. R. Simplot Company糧食及農產業公司總部也位於樹城。

其中美光科技在中科后里園區設有晶圓廠，並規畫於該廠成立該集團的全球DRAM製造中心及半導體人才培育中心，是台灣最大的外資公司，也是ICT與半導體產業記憶體技術來源夥伴，未來對於台中半導體產業發展影響將極具影響性，也創造當地不少的就業機會。

林佳龍強調，在交流和合作的基礎上，與樹城建立長期友好關係，共同促進台中市和樹城的文化和教育交流，在這樣友好關係基礎下，歡迎有更多在地國際企業至台中市投資，並善用彼此優勢進一步發展合作方向。

如推動兩地國際創新人才交流及推廣國際企業與大學院校產學合作等等，這些都是有助於雙方產業創新及教育交流的合作方向，以促進兩地人民情感。

(中時)