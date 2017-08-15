川普簽署行政備忘錄 指示對中國發起貿易調查
央視新聞報導，美東當地時間14日下午，美國總統川普在白宮簽署行政備忘錄，指示美國貿易代表萊特海澤針對所謂「中國不公平貿易行為」發起調查，以確保美國的知識產權和技術得到保護。這意味着萊特海澤或將援引美國「1974年貿易法」第301條，對中國發起「301調查」。
該條款授權美國貿易代表可對他國不合理或不公平貿易做法發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施加徵關稅等單邊制裁。
「301條款」在美國20世紀70年代和80年代曾被廣泛使用，但自1995年世界貿易組織（WTO）成立以來，美國一般都是通過設在日內瓦的機構訴諸爭端，而不是采取單方面行動，所以「301條款」沒有被廣泛使用。
中國商務部新聞發言人高峰8月3日曾表示，中美經貿關系是中美雙邊關系的「壓艙石」和「推進器」，是你中有我、我中有你、互利共贏的，合則兩利，鬥則俱傷。
(工商)
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