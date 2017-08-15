多雲到晴飆高溫！北部體感42度！預估熱到周四才緩和

今（15日）台澎金馬祖大仍為晴朗炎熱的天氣，大台北地區有37度以上高溫。（林宜靜 攝）

全台如烤蕃薯！昨（14日）台北再飆38.2度，已連續10天超過36度，打破120年來紀錄！今（15日）台澎金馬祖大仍為晴朗炎熱的天氣，大台北地區有37度以上高溫，體感上看42度。預估高溫天氣將持續到明天，由於台灣附近水氣增加，周四開始略降溫1至2度。

外出要防曬！今、明（15、16日）兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，尤其大台北地區有37度以上高溫發生的機率、西半部氣溫約33至37度，東半部則32至34度。至於午後各地山區有局部短暫雷陣雨，外出也記得帶傘！

紫外線指數飆高，多處為危險級，外出需做好防曬工作。（圖取自氣象局）

由於紫外線指數飆高，多處為危險級，外出需做好防曬工作，並適時補充水分。預估這波酷暑天氣到明日，周四（17日）起，海洋氣團伸展到台灣附近，可望帶來水氣，高溫將略降1至2度。

今年第12號中度颱風「榕樹」已朝北北東方向進行，對台灣天氣沒有影響。（圖取自氣象局）

至於今年第12號中度颱風「榕樹」已朝北北東方向進行，對台灣天氣沒有影響。至於還會不會有颱風造成降雨或侵台可能，最快也要等到下周末颱風發展較活躍時才能開始做判斷。

至於民眾關心的空氣品質，今日全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)