法國汽車衝撞比薩店釀1死

一輛灰色BMW汽車衝撞比薩店，造成至少一名女孩死亡。(圖片取自foxnews)

法國塞納馬恩省（Seine-et-Marne）塞索鎮（Sept-Sorts）當地時間14日晚上8時發生一輛汽車衝入比薩店事件，造成至少１人死亡，12人受傷。

目擊者表示一輛灰色BMW汽車衝撞披薩店，造成至少一名女孩死亡，有報導指是8歲女童，也有報導指是13歲女孩。駕駛隨後被捕，據傳神志不清有自殺傾向，全案警方正調查中。

(中時電子報)