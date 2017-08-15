連續高溫破記錄！８點預防運動熱傷害(圖／康健雜誌提供)

14日大台北高溫突破38度，連續10天最高溫都超過36度，中央氣象局表示，打破2012年來的連續高溫紀錄。國健署提醒，有運動習慣的人，儘管是在室內或夜晚，都會因為運動而提高體溫，仍要密切留意預防中暑！康健整理8大祕訣，讓你能更安全地在夏日裡運動：

（圖片來源／中央氣象局 康健雜誌提供）

◎悶熱氣候運動，其實很危險

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱指出，在炎熱的環境下運動，外因性的熱量會藉由輻射（直接的陽光照射）、對流（熱風）、及傳導（腳踩在滾燙的地面上）而大量傳到人體，而身體也不斷產生內因性的熱量。

如果加上當時環境的濕度高，汗水流不出來並蒸發，表示身體散熱系統無法發揮應有功能，就很有可能發生「熱疾病」。熱疾病包括了熱痙攣、熱衰竭、熱暈厥以及中暑，小則肌肉抽筋，嚴重者意識昏迷，甚至可能危及生命。

◎另一個高溫環境下運動的危機：「脫水」

林頌凱特別提醒，高溫環境下運動，除了可能會產生熱疾病外，也可能潛藏脫水危機。從皮膚蒸發的汗水、小便都會導致身體水分的流失。但汗水的量和小便的量並不能代表身體流失的水分，真正讓身體大量失水的其實是從皮膚表面蒸發的水分。

一般人在運動時，很容易忽略身體的渴，若是感到口渴時，身體已脫水2％了。（如果你的體重是60公斤，口渴等於身體脫水1,200cc）若再沒有補充水分，水分不斷流失，身體會出現疲倦、焦躁、頭痛、灼熱、抽筋等症狀，若身體缺水比例超過20％以上，很有可能中暑、衰竭，甚至休克死亡。

◎夏日運動8大祕訣

●避免在一天中最炎熱的時間（上午10點至下午4點）運動，盡量選擇在清晨或傍晚運動。此外，若室外溫度高於攝氏32度或天氣過於悶熱，也不建議從事戶外運動。

●降低運動的激烈程度，每10～20分鐘要有短暫的休息。

●喝水、喝水、再喝水！運動的前、中、後都要補充足夠的水分，要喝到尿液呈清澈無臭味才可。千萬不要等到口渴才喝水。

●用運動飲料補充流失的水分和電解質，也補充一些熱量。

●確實做好防曬措施。

●配戴專用的太陽眼鏡來保護眼睛。

●運動服要選擇寬鬆、排汗效果佳且不黏身體的材質，顏色以淺色系為主。

●運動時若感到疲倦、頭痛、抽筋、暈眩、噁心、頭昏眼花的時候，要馬上停下來休息。

炎熱的夏日並不能剝奪運動的權利。但別貿然地一開始就在高溫下激烈運動，可以先從事簡單的運動，如走路、使身體慢慢適應溫度，也可以藉此開始補充水分。把握安全運動的小祕訣，將可以盡興地享受陽光、享受運動。【全文來源《康健雜誌網站》】

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)