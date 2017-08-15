美國社會主流中漩窩 何謂3K黨和白人至上主義？

白人至上團體在維州夏綠蒂鎮，用盾牌圍住李將軍雕像「保護」它。（圖/美聯社）

曾閱讀過著名小說《飄》（Gone with the Wind）或看過改編電影《亂世佳人》的朋友，對於3K黨（Ku Klux Klan）一詞必然不陌生，因為書中的女主角郝思嘉，在經歷美國內戰（Civil War）後，回到位於南方的家鄉時，就曾遇上3K黨來找麻煩。實際上，這個在19世紀末曾被大力取締的組織，一直是美國社會中的一股暗流，結合著為保護自身族群利益的白人至上主義（White supremacy），以各種社會、政黨和組織的型態存在，甚至影響不少地區的居民。

所謂的3K（Ku Klux Klan），源自希臘語的「圓圈」（kyklos）和英語「家族」（clan）之意，其公開最鮮明的形象，莫過於頭戴全白尖頂的面罩，讓整個團體有如一群巫師般，讓外界難以靠近。最早於1866年，由美國內戰中被擊敗的南方邦聯（Confederate States of America）軍隊的退伍老兵組成，反對由聯邦軍隊在南方強制實行的改善黑人待遇政策，首位全國領袖、由曾做過奴隸貿易、前邦聯軍隊將軍納坦·貝德福德·弗雷斯特（Nathan Bedford Forrest）出任。但由於無法有效控管所有的組織，造成攻擊、綁架和騷擾頻傳，迫使1871年格蘭特總統（Ulysses S. Grant）簽署取締命令，全面查禁3K黨。

在維吉尼亞州為了保護李將軍雕像，與警方對峙的白人至上主義團體和3K黨群眾。（圖/美聯社）

在第一次世界大戰（WW I）期間，3K黨再次死灰復燃，據信源自於威爾遜總統（Woodrow Wilson）以及葛里菲斯導演的著名影片《一個國家的誕生》（The Birth of a Nation）的上映，讓不少底層的白人再次聚集，認為他們的貧窮是由黑人或者猶太銀行家造成的，讓美國各地再次掀起3K黨聚會的風潮，甚至還在1928年於華府大街上舉辦過盛大遊行。雖然隨著領袖人物犯罪被捕入獄，再次讓整個熱潮迅速降溫，但3K黨的組織經過二戰、冷戰、民權運動後，依然存在於不少地區，甚至成為反對釋權給其他族群的主力支持者之一。

然而白人至上主義，一般被與納粹（Nazi）或新納粹（Neo-Nazi）連結，主張白色人種族裔優越於其他族裔，有著不同程度的種族主義和仇外傾向。不僅在冷戰期間的美國，最著名還包含南非與納粹德國。隨著相對被剝奪感和社群媒體的渲染，讓不少白人優越主義信徒深信，美國近年來過度偏重於其他族群的利益和保障，卻讓他們受委屈和屈於經濟弱勢，不少團體甚至鼓吹暴力行動化，造成諸多衝突，更引起警方和執法單位的高度注意。

在維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville, Virginia）暴動發生以前，最著名的一位3K黨領袖，莫過於在去年多次公開表態支持川普（Donald Trump）的前領袖杜克（David Duke），然而在整個選舉過程中，川普從未明確地和他劃清界線，加上諸多言語和行為，都讓外界懷疑他和3K黨過從甚密。如今在本次的衝突中，川普的態度更顯曖昧，第一時間竟刻意迴避對3K黨和白人至上團土的批判，導致引火上身，如今雖再次表態和批判，但恐怕外界對他的印象，只會愈來愈差。

(中時電子報)