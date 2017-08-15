日公開731部隊錄音 認罪活體實驗

NHK近日播出一連串戰爭紀錄片，揭示日軍犯下的罪行，包括731部隊活體實驗。(圖片取自YOUTUBE)

周二（15日）是日本戰敗投降紀念，日本放送協會（NHK）近日播放3部2戰紀錄片，破天荒公開長達20小時2戰時祕密軍事醫療731部隊的「認罪錄音」，承認日軍在二戰時作「活體實驗」的暴行，令許多日本人大感震驚。

1945年8月15日，日本昭和天皇宣佈日本無條件結束戰爭，第二次世界大戰正式結束，在15日戰敗投降紀念日前，NHK公開3部2戰紀錄片，分別為《原爆死～廣島第72年的真相》、《本土空襲全記錄》和昨日才播出的《731部隊的真相～精英醫學家與人體實驗～》。

其中第三輯紀錄片講述十二名731部隊成員於1945年12月，在前蘇聯被捕及逾20小時的審判錄音。紀錄片中731部隊的軍醫及士兵承認，在中國東北以「死囚」為名義，將中國及蘇聯平民作活體解剖實驗，開發大量細菌武器，甚至還強暴婦女，節目還採訪當年的731部隊老兵。

有媒體分析，NHK破天荒向公眾詳述日軍暴行，也讓許多日本人相當震驚，直言無法接受。

(中時電子報)