日公開731部隊錄音 認罪活體實驗
周二（15日）是日本戰敗投降紀念，日本放送協會（NHK）近日播放3部2戰紀錄片，破天荒公開長達20小時2戰時祕密軍事醫療731部隊的「認罪錄音」，承認日軍在二戰時作「活體實驗」的暴行，令許多日本人大感震驚。
1945年8月15日，日本昭和天皇宣佈日本無條件結束戰爭，第二次世界大戰正式結束，在15日戰敗投降紀念日前，NHK公開3部2戰紀錄片，分別為《原爆死～廣島第72年的真相》、《本土空襲全記錄》和昨日才播出的《731部隊的真相～精英醫學家與人體實驗～》。
其中第三輯紀錄片講述十二名731部隊成員於1945年12月，在前蘇聯被捕及逾20小時的審判錄音。紀錄片中731部隊的軍醫及士兵承認，在中國東北以「死囚」為名義，將中國及蘇聯平民作活體解剖實驗，開發大量細菌武器，甚至還強暴婦女，節目還採訪當年的731部隊老兵。
有媒體分析，NHK破天荒向公眾詳述日軍暴行，也讓許多日本人相當震驚，直言無法接受。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。