再傳駕駛艙缺氧 F-18「超級大黃蜂」戰機暗藏致命威脅
據美國海軍時報（Navy Times）報導，美軍航母艦載機主力、F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18 Super Hornets）再次傳出駕駛艙缺氧的致命危機，3天前有2架駐紮於老布希號航母（USS George H.W. Bush）上的「超級大黃蜂」駕駛向聯隊反應，戰機在執行任務時，會出現駕駛艙壓波動和缺氧的狀況，讓美軍戰機再次出現危機。據美媒報導指出，這是近五年來，F-18戰機第300次發生缺氧危機，但美國海軍（US Navy）至今卻仍無法查出其問題所在。
現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。
事實上，F-18並非唯一出問題的機型，包含F-35A戰機（F-35A Joint Strike Fighters）也曾在6月份集體發生缺氧危機，還有T-45蒼鷹教練機（ T-45 Goshawks）也曾出現因燃油問題導致缺氧，就連僅限美軍專用的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）也都曾傳出駕駛艙缺氧的問題。對此，美國軍方也感到相當棘手，由於戰機科技過於精密且複雜，任何一款出問題，要找出其癥結點，不僅是經費龐大、還需要不少時間，但為了飛行員值勤的安危，軍方現亦和航太總署（NASA）聯手，盡快想辦法解決這個隱憂。
(中時電子報)
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