雄獅旅遊開餐廳 內湖gonna EAT價俗店不俗

〈gonna EAT〉的空間以「無印」概念舖陳，簡約中帶著活潑趣味，木質桌椅很 有「手作感」。（圖／姚舜攝）

以小木屋概念設計的包廂，讓〈gonna Eat〉的空間更立體且更有趣。（圖／姚舜攝）

將窗棱設計成畫框，「gonna EAT」的空間內增加了許多風景。（圖／姚舜攝）

gonna EAT內的旋轉梯連接到2樓的閱讀咖啡館。(圖／姚舜攝)

每份只要180元的〈巴斯克半熟蛋佐酸種麵包〉，半生熟的太陽蛋下有融合在番茄醬汁中的鷹嘴豆、西班牙香腸、烤甜椒，上灑了帕瑪森起司提味。（圖／姚舜攝）

〈gonna Eat〉菜單上有用布里歐許麵包作的Gourmet Burger，〈Jason最愛乳酪野菇漢堡〉內餡有牛肉、4種野菇與番茄。（圖／姚舜攝）

〈gonna EAT〉有各式義大利麵可以選擇，每份自190元至250元不等，價位很親民。（圖／姚舜攝）

〈舒肥烤安格斯自然牛〉是先Sous-vide後再煎烤，用波特酒醬汁提味，4盎司售價290元，8盎司490元。（圖／姚舜攝）

〈希臘風番茄藜麥沙拉〉內有番茄、大黃瓜、鷹嘴豆

橄欖、薄荷、紫洋蔥、希臘費達乳酪、藜麥、薏仁、青花菜，並用初榨橄欖油、奧勒岡香料與紅酒醋共拌提味，每份190元。（圖／姚舜攝）

〈gonna EAT 〉餐廳位在內湖五期雄獅集團總部的一樓。（圖／姚舜攝）

在豪宅群聚的內湖五期重畫區，在風格卓爾不群的上市集團總部大樓內，在建築名師胡碩峰規畫的空間場域裡，享用一份〈芝麻葉帕瑪森沙拉〉只要150元，用無毒雞蛋烹製並搭配了焦糖洋蔥、新鮮生菜與紅心芭樂，並用蒜味美奶滋和紅酒醋提味的〈西班牙馬鈴薯烘蛋〉，也是150元。

主食呢？用橄欖油拌了大蒜、辣椒、酸豆和一點點帕瑪森起司的〈蒜味野菇義大利麵〉只要190元，以活菌豬為要食材、72小時慢烤的〈茴香慢烤活菌豬〉，4盎司只要250元，8盎司390元。而且，菜單上所有菜餚，通通不收服務費。

上述，就是雄獅集團旗下新餐廳〈gonna EAT〉展現的「態度」，從品牌概念、室內空間、食材用料，乃至菜單舖陳，都請到名家設計規畫，都分別有理念、有主張、有故事，大集團啼聲初試進入外食餐飲市場，卻以平價攻堅，所以立馬吸引了知味識途的消費者前去捧場，還沒有啟動宣傳促銷，暑假的周末假日的用餐時間，餐廳內的人潮直可以「洶湧」形容。

洞見時代趨勢並為擴大集團營運動能與版圖，股票上市、年營收超過200億元的雄獅集團董事長王文傑，多年前就從Life Style角度切入，希望帶領雄獅從「旅遊產業集團」邁向成為「文化創意生活休閒產業集團」。

所以，當旅遊市場推動e化，他獨排眾議堅持以虛實互補的雙軌通路，建構雄獅旅遊實體門市，一方面是在「服務端的最後一哩路」，讓旅遊消費者「感受人的溫度」，另一方面也藉由雄獅旅遊風格品味獨具的門市空間，演繹並傳遞雄獅一貫主張的品味生活價值，進而深化雄獅的品牌形象，拉大與市場同業的區隔差異。

空間，始終是雄獅集團「自我介紹」的「立體名片」。空間，也是雄獅集團展現品牌價值的「傳媒」。所以這回雄獅集團成立「欣食旅」公司並創〈gonna EAT〉餐廳，正式揮軍挺進餐飲市場，再度委請建築名師胡碩峰設計演繹空間，企圖結合餐飲、旅行、閱讀、講座，以及分享，傳達「食旅文化」。

占地140多坪的〈gonna EAT〉挑高很高，空間是以歐洲市集廣場為概念發想，「無印」概念的牆面再了插圖與標語點綴，素樸中有活潑和趣味，簡約中有韻致。原木材質的餐桌與餐椅，和帶著工業風設計的壁號燈，傳達了Craft手作感的風格。在這個帶著「潮」感的開闊空間裡，客人可以自在穿梭，也不必正襟危坐。

高腳桌、圓形桌、貼著牆面設計的長沙發，讓〈goona EAT〉的空間有高低層次落差，以小木屋概念設計的包廂，與台南爺行旅餐廳內包廂神似，創造了一股「屋中屋，室中室」的趣味體驗。

以「「Fresh Casual」為定位的〈gonna EAT〉餐廳的3大品牌核心理念為：1.好肉好菜（Good Protein,Good Produce)，2.自由自在（Feel Free)，3.價格實惠（Daily affordable price)。從「一分錢，一份貨」的角度言，要食物優質，卻又不得賣貴，這其實是充滿挑戰的，但〈gonna EAT〉卻以半自助式服務，節省了部份人力成本，藉此省下的成本反饋到食材上。

〈希臘風番茄藜麥沙拉〉內容有番茄、大黃瓜、鷹嘴豆, 橄欖、薄荷、紫洋蔥、希臘費達乳酪、藜麥、薏仁、青花菜，並用了初榨橄欖油、奧勒岡香料與紅酒醋穿針引線提味，一份190元，無肉也能吃飽，且吃了很健康。

地中海經典菜餚〈巴斯克風味半熟蛋佐酸種麵包〉，用自製的手工西班牙肉丸，以橄欖油輕煎後， 加入鷹嘴豆、烤過的甜椒、 焦糖洋蔥與大蒜, 再拌入自製的雞高湯與羅勒番茄醬, 小火慢慢煮滾後, 再打入兩顆機能蛋再烤到半熟後，撒上陳年乳酪, 搭配以初榨橄欖油烤到香脆的酸種麵包，可以邊吃麵包邊吃菜，可以將醬香濃厚的豆泥塗抹麵包上入口，非常美味。一份180元，這價位，別的餐廳肯定吃不到。

〈Jason最愛乳酪野菇漢堡〉的Jason是誰？食客自己猜，這Gourmet Burger用的是奶香四溢的布里歐許麵包，內餡則有牛肉漢堡排、4種野菇、烤番茄，再抹上自製Chipotle美乃滋提味，搭配漢堡的邊菜則有迷迭香薯條，以及以甜菜、白花椰、 鳳梨和米醋調和而成的爽口涼拌菜，口感與風味皆極富層次。

(工商)