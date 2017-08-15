8月15日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●友善、熱情、理性 世大運 以禮迎賓

歷經6年籌備，2017台北世界大學運動會開幕倒數計時，逾萬名國際選手周六起將在台北進行11天的賽事，迎接這場青春洋溢的體育盛事，全體國民都應該做個友善、熱情、理性的東道主，讓各國選手、包括大陸隊，帶著興奮與期待的心情前來，看見台灣最美的風景，滿載美好回憶而歸！

●陸客自由行 8月首周成長

兩岸融冰、正常化交流終於有好消息！交通部觀光局統計，8月首周（1至8日），陸客來台自由行3.3萬人次，成長0.13％，是自去年5月、蔡政府執政以來首次正成長。交通部長賀陳旦表示，這代表陸客來台因政治因素縮減不利因素已漸少，兩岸因地緣及語言相通有利因素正逐漸增加。

●貿易戰如開打 美國傷人傷己

美國政府首次對中國大陸發動重大貿易行動，總統川普預定14日簽署一項備忘錄，指示美國貿易代表依據「301條款」，決定是否就中國大陸在貿易方面有不當和歧視性政策法規和行為，損及美國智慧財產權和創新與技術，展開調查。不過，白宮安全顧問和受訪知名學者都表示，美國無意挑起中美貿易衝突，「這對美國的代價太高了！」

《蘋果日報》焦點要聞

●遊澎湖 5歲童熱死

連日飆高溫，高雄一名5歲男童昨隨家人到澎湖七美旅遊時，疑因熱衰竭昏迷送醫不治。根據中央氣象局預報，未來一周全台天氣仍高溫悶熱，今、明北部地區仍有機會出現37℃以上高溫，醫師提醒，為避免熱傷害，每天應喝水2000c.c.，上午10時至下午2時勿進行長時間戶外活動，一旦出現頭暈、嘔吐等不適症狀，應速就醫。

●臉書購物 半月詐150客

近來頻傳臉書購物消費爭議，消基會上半年接獲約220件申訴，警政署165反詐騙專線近半個月來接獲逾150件，《蘋果》近月也接獲多起投訴。受害人多點擊臉書廣告後連到一頁式購物網，受限時超低價、貨到付款、7天鑑賞期無條件退貨等吸引，買到爛貨卻無法退。消基會提醒保留物流資料，貨款尚未匯給寄件人前，會協助爭取退費。

●制裁北韓 美：軍事非優先

在朝鮮半島緊張情勢升高之際，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德昨訪問首爾，稱美國惟有在外交和經濟制裁失敗，才會採用對付北韓的軍事選項。南韓總統文在寅也喊話朝鮮半島不應再爆發戰爭，呼籲北韓停止威脅。中國為履行聯合國安理會制裁案的義務，宣布自今起全面禁止進口北韓煤鐵等產品。

《聯合報》焦點要聞

●基本工資上調 勞資拔河

周五（十八日）將召開基本工資審議委員會，經濟部長李世光、勞動部長林美珠昨天與七大工商團體事前會商。外傳勞動部的腹案是「調升基本工資百分之五」，但工商協進會理事長林伯豐昨天受訪指出，去年已經調升百分之五，今年不應該再調升了。

●日GDP連6季成長 逾十年最長經濟擴張

日本政府公布經濟數據，受惠於企業獲利增加、雇用環境改善，帶動消費者與企業支出增加，今年第二季經濟成長勁升百分之四，內需市場擴大。日本上季經濟連續第六季成長，締造逾十年來最長的經濟擴張紀錄，甚至成為上季G7（七大工業國）成長最快的國家，對於目前支持度低迷的安倍內閣來說，可說是好消息。

●共機「運八」連3天繞台 我全程監偵

國防部宣布，昨天上午中共解放軍兩架「運八」型機進行遠海長航訓練，飛出巴士海峽後，一架飛機循原路飛回駐地，另一架則北上穿越宮古海峽飛回駐地，逆時針繞台一周。這是共軍一周內第四度繞台飛行，更創下連續三天繞台紀錄。

《自由時報》焦點要聞

●植物人等3類病患 擬開放適用安寧條例

「病人自主權利法」後年上路，民眾將可預立醫療決定終止、撤除、不施行維生醫療，得以「善終」，但現行已躺在床上、無法預立醫囑的病患無法受惠；衛福部近期與醫界展開討論，計畫擴大「安寧緩和醫療條例」適用對象，擬將不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等三類患者納入，若最近親屬出具同意書，也可不接受心肺復甦術、維生醫療，希望這群患者與家屬也可減輕負擔，估計近廿萬名病患可適用。

●發公文稱遵守「一中原則」 烏干達禁選手參加世大運

烏干達原本預計派出四十八名選手來台參加台北世大運，代表團上週三卻接收到烏國外交部來函，因遵守「一中原則」，不准教育部派隊來台參賽，烏干達體育內部人士在推特曝光此公文，直言政治干預讓運動員們欲哭無淚。

●錢莊追債 蘭花大王欠7億失聯

國內有「蘭花大王」之稱的嘉義某蘭花園張姓負責人，傳出積欠地下錢莊數億元債務，他受不了龐大利息壓力，不堪錢莊緊迫盯人要錢，從六月中旬便失聯；據了解，張姓董事長總債務約七億元，每年光支付錢莊利息就逾五千萬元。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)