吳德榮：美國模式指颱風將生成 侵襲台灣附近

最新(14日20時)模式模擬，21日20時歐洲模式(ECMWF)模擬，菲律賓東方海面是低壓區，尚無明顯的低壓發展(左圖)；美國模式(GFS)則已有低壓環流產生(右圖)。(圖／翻攝自「三立準氣象‧老大洩天機」專欄)

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄指出，多國氣象預測模式，模擬出在菲律賓東方海面，有低壓區存在，近日轉變為有利熱帶擾動發展的環境。其中，美國模式(GFS)模擬發展成颱風，並侵襲台灣附近；但因模式運算過久(第8至10天)，理論上準確度已大幅下降，需再觀察。

吳德榮另提歐洲模式(ECMWF)模擬指，下周一菲律賓東方海面是低壓區，尚無明顯的低壓發展；美國模式(GFS)則已有低壓環流產生；顯示出熱帶擾動的發展，在什麼時間？什麼地點？仍存有很大的不確定性，更罔論未來的路徑。所以必需持續觀察模式未來的調整，待大部分的模擬漸趨一致時，可信度就會提高。

至於，北台灣都會區的最高溫，今天仍在37度以上；明天暖空氣略減弱，北台灣都會區的最高溫，略下降至36、37度之間；連續37度以上酷熱的天氣已近尾聲。

(中時電子報)