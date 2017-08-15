國民黨像猴子？羅智強：柯P朝綠暮藍像變色龍
日前台北市長柯文哲受訪《中國時報》專訪時表示「我覺得國民黨很弱，連個前瞻都打不到要害」質疑怎麼有這麼弱的反對黨？並稱「那你的智商跟猴子差多少？我無法忍受低智商的行為，我只看到一群猴子啊！」對此，前總統府副秘書長羅智強認為如果國民黨朝三暮四像猴子，那麼，柯文哲就是朝綠暮藍像變色龍。
柯文哲表示自己是無黨籍，比較像公民團體，從公民的角度在思考。我看到不對就罵，不分藍綠。但柯P直言「我覺得國民黨很弱，連個前瞻都打不到要害，8年8400億跟4年4200億加續約，一開始反對後來說可以接受，奇怪怎麼有這麼弱的反對黨？那你的智商跟猴子差多少？我無法忍受低智商的行為，我只看到一群猴子啊！」
羅智強認為如果國民黨朝三暮四像猴子，那麼，柯文哲就是朝綠暮藍像變色龍。「昔稱墨綠擁台獨，今呼我是中國人。」相比之下，猴子犯的錯叫笨。但變色龍呢？他很聰明的讓白綠藍紅都愛他。
(中時電子報)
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