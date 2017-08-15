降溫奇招 洛城推灰漆路面可降攝氏6度

洛杉磯工人在街道塗上特殊的灰色路面塗料來對抗夏天高溫。（圖取自洛杉磯市街道服務局推特網頁twitter.com/BSSLosAngeles）

北市環保局啟動熱浪因應措施，出動灑水車替柏油路降溫。（張立勳攝）

天氣像火爐！近日全台氣溫飆高，北市環保局啟動熱浪因應措施，出動灑水車替柏油路降溫。美國洛杉磯市另推降溫奇招，將街道塗上特殊的灰色塗料，將陽光反射回去，降低城市路面溫度。

據中央社報導，這項降溫科技是利用灰色塗料將陽光反射回去，大幅減少城市路面的高溫，而原本普通黑色柏油路會吸收陽光熱能達80%到95%。

行銷這項產品的GuardTop銷售總監路薩（Jeff Luzar）示範鋪上一層塗料後，路面溫度可以降低攝氏6.7度。

洛杉磯市街道服務局助理局長史波茲（Greg Spotts）表示，洛杉磯是加州首座在公共道路上測試這個方法的城市，之前，曾在停車場進行試驗。

(中時電子報)