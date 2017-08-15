扁去世大運？洛杉基：綠營認為出貪腐總統是光榮

前總統陳水扁。（圖/資料照片，杜宜諳攝）

台北世界大學運動會19日將登場，台北市長柯文哲日前表示有邀前總統陳水扁出席開幕典禮。台中監獄昨證實，已收到陳水扁出席申請，審核評估中。對此，作家洛杉基說顯然綠營不認為出了國際認證的貪腐總統是家醜而是光榮。他說讓這些人渣參加國家慶典或世大運，蔡總統、柯市長是無所謂，「咱們台灣人可是丟不起這個臉」！

台北市長柯文哲今年5月表示，世大運執委會除邀請總統蔡英文、前總統馬英九，將邀請前總統陳水扁與歷任台北市長出席開幕典禮。然而，陳水扁9日已向台中監獄申請出席台北世大運開幕活動，並檢附醫療小組診斷報告。台中監獄副典獄長林順斌昨表示，目前申請案仍在審核中，會依照保外醫治受刑人管理規則相關規定辦理。

對此，洛杉基表示，家醜不可外揚，顯然綠營不認為出了國際認證的貪腐總統是個家醜，而是光榮。「因為台灣實在太有人權，還讓服刑人參加世大運，讓他可以迅速恢復身心健康？然後呢？早些回監獄繼續服刑？」

他提及，在蔡總統主持的國慶大典上，看到滿頭白髮的台獨大老辜老先生，坐在位置上，聽到國歌硬是不站起來，還晃蕩著二郎腿。他諷刺說，陳前總統聽到「台灣島」的奧運升旗歌時，要不要站起來？還是藉口兩腳不利索，站不起來？「可是明明被拍到在公園裡快步走路時，虎虎生風，如何解釋？」

洛杉基說讓這些人渣參加國家慶典或世大運，「蔡總統、柯市長你們是無所謂，咱們台灣人可是丟不起這個臉！」

(中時電子報)