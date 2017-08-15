NBA》詹姆斯又與湖人隊眉來眼去

詹姆斯(左)與魔術強生的關係原本就不錯。(美聯社資料照)

騎士隊球星「小皇帝」詹姆斯真的想跳槽去湖人隊？無論他現在怎麼想，他的言行都十分可疑。8月14日是湖人總裁魔術強生58歲生日，詹姆斯特別在推特上向他祝壽，魔術強生也回應：「謝謝詹皇，感謝你對我的愛！」

《紐約郵報》立刻不客氣地指出，這又是詹姆斯與湖人隊在眉目傳情，雖然他與強生的關係本來就不錯，但他多年來都沒有公開向強生祝壽。現在詹姆斯於這種敏感時刻獻勤，不可避免再度引發外界聯想。

幾天前詹姆斯也在推特上不經意地把洛杉磯稱為「家」，掀起一波波傳言，很多人認為詹姆斯明年合約到期後肯定會離開騎士。話雖如此，內部正亂成一團的騎士仍與塞爾提克並列為今年最被看好的東區球隊。

(中時電子報)