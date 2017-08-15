許維恩辣姊慶42歲 KID膽大竟當女友面獻吻

許維恩大姊許路兒慶42歲生日，KID開心揪咪。(圖／翻攝自KID臉書)

許維恩外型亮眼、身材火辣，和男友KID穩定交往中，不過一家神基因的她，連國外媒體都注意，15日是大姊許路兒42歲生日，她也和一群友人幫她慶生，KID更開心揪咪女神放閃，讓網友好生羨慕。

KID嘴甜在臉書祝許路兒「24歲生日快樂」，並希望她永遠開心、工作順利，跟心愛的人恩愛一輩子，「但是偶爾可以跟吳亦凡精神出軌一下」，順便透露了許路兒的偶像是吳亦凡，最後還PO出親許路兒臉頰的照片，表示要讓大家不爽一下。

網友見狀都好羨慕他「姊妹通吃」，身邊都是美女，不過他公然在女友面前親辣姊，讓大家都笑虧「她快樂，維恩不快樂了」、「維恩在你後面 他看起來很火」。

(中時電子報)