北韓進入備戰狀態! 金正恩： 隨時可對關島射彈

北韓領導人金正恩(左)、美國總統川普。(美聯社)

北韓日前向美開嗆，揚言將發射4枚火星-12中程導彈攻擊美軍關島基地，北韓官媒今日報導，表示領導人金正恩聽取有關瞄準關島近海射彈方案的報告，北韓軍也已進入備戰狀態，隨時可以突發射擊。

根據《韓聯社》報導，北韓最高領導人金正恩昨日前往戰略軍司令部進行視察，並聽取有關瞄準關島近海射彈方案的報告，金正恩表示，一切都看美方的態度決定是否攻擊，如果美方在半島周圍繼續輕舉妄動，他們將作重大決策。金正恩也要求軍隊保持待命狀態，以便只要作出決定，隨時都能進入實戰狀態。

美國國防部長馬提斯今日也警告，如果北韓攻擊美國本土，可能會馬上激化成戰爭，他表示國防部將會設法擊落所有對的關島威脅，誓言捍衛家園。

(中時電子報)