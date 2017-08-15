蔡瑞雪PO全家福拍貼照 母姐高顏值曝光

蔡瑞雪母女三人高顏值掀起討論。(圖/蔡瑞雪IG)

「北一女神」蔡瑞雪赴韓參加選秀節目拚出道，製作單位原安排她進入「普通班」受訓，不過她已放棄機會返台，與家人前往東京遊玩散心，並在IG分享出遊心得和照片，也讓母親和姐姐首度曝光，高顏值的母女三人立刻引起討論。

蔡瑞雪返台後，便和全家人前往往日本旅遊，在東京迪尼玩得不亦樂乎的她，除了描述近日心情「好好休息了幾天，繼續加油」，也上傳自拍照與粉絲分享，其中放上與父母、姐姐的拍貼合照，也讓全家人容貌首度曝光，只見姐姐外型甜美可人，與蔡瑞雪一樣有雙濃眉大眼，而母親與女兒站在一起，宛如像三姊妹一般，看來保養得宜不見歲月留下痕跡，被網友大讚根本是美魔女，全家人的高顏值立刻掀起熱議。

(中時電子報)