拚經濟！林佳龍見台灣最大外資廠商美光總裁

台中市長林佳龍（右）今天到樹城會見美光總裁Sanjay Mehrotra，感謝美光投資台中，也允諾設一條龍聯絡窗口。（盧金足攝）

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra（左二）投資台中總額上看300億新台幣，為台中市帶來就業機會。（盧金足攝）

台灣投資額最大的外資廠商─美光科技，在台中的投資總額上看300億新台幣；台中市長林佳龍今天（15日）在美國愛達荷州會見美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra時表示，美光將在台中擴廠並增加投資，市府將建立聯絡窗口，協助美光擴廠、招募員工等工作，期待雙方密切合作，讓台中成為美光海外最佳合作夥伴。

林佳龍表示，台中是精密機械、光電、半導體、自行車及五金手工具等產業重鎮，美光具多元的記憶體產品優勢，且與台中有長期合作的經驗，是ICT與半導體產業記憶體技術來源夥伴。

林佳龍針對中科后里園區的交通規畫表示，市府正在開發大台中山手線，三段最主要的路線，一個是大慶站到烏日站的高架化延伸工程，市府都市計畫和財務計畫都符合標準；其次是海線雙軌高架化工程，以及大甲至后里間的山海連線「彩虹線」，后里交通受惠。

美光是全球排名前5大半導體製造商，在桃園及台中均設有晶圓製造廠，台中為主要基地， 因應未來記憶體產品與技術的演進，美光未來如有擴大與台中產業的生產與技術合作的需求，市府將盡力予以協助媒合。

林佳龍今早在會見美光半導體(Micron)總裁暨執行長Sanjay Mehrotra時強調，美光是台灣最大的外資廠商，主要基地在台中，美光將在台中擴廠並增加投資，市府將建立聯絡窗口，協助美光擴廠、招募員工等工作。

經發局長呂曜志表示，美光近期在台中設立後段封裝測試基地，將與晶圓製造廠結合在同一地點，未來將成立DRAM卓越製造中心，形成一條龍式高效能製造支援組織。

經發局指出，美光是台中市很重要的外商之一，在中科后里園區設有12吋晶圓製造廠，員工人數超過2800名，專門生產電腦與行動裝置上的DRAM產品，今年3月在台中投資成立後段封裝測試基地，預計在八月開始以最先進技術投產。

此外，美光也將員工認定為重要資產，定期舉辦運動會、補助運動型社團、建置運動場地及提供運動諮詢，用心關懷及付出員工健康，更在去年獲教育部體育署首屆運動企業認證表揚，今年將再大舉徵才至少1000人以上，中部地區擁有24家大專校院及31所高中職，擁有豐沛人力資源，可滿足所需人才，市府亦可協助就業媒合相關事項。

(中時)