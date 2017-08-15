來真的？金正恩聽取關島飛彈包圍方案

根據剛剛來自北韓的消息，北韓最高領導人金正恩，聽取了北韓軍方準備的對於美國關島提出的飛彈包圍打擊方案報告，他並在視察北韓人民軍戰略司令部的時候，要求必須時刻保持發射狀態，以便可以隨時進入實戰。他的這翻話，也可被視為對美國總統川普的槍已上膛，隨時攻擊的回應。

(中時)