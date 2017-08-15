民調新低 林濁水：蔡決策模式突槌

蔡英文聲望創新低。 (資料照片)

總統蔡英文聲望民調再創新低，跌到29.8%，首見2字頭，再創歷史新低。對此，總統府表示不評論。民進黨前立委林濁水直呼「這怪！」，指總統府對年改滿意度就說OK，總統滿意度低就不予評論。

林濁水在臉書貼文分析，年改民眾滿意度為什麼OK？但是總統滿意度不OK？因為民眾知道，通過的年改法案是立委版，而總統版被推翻了。

林濁水勸蔡總統若想讓自己滿意度OK，就應「依年改經驗，改善決策模式」，這樣肯定會被稱讚。否則，「只是向民眾強調自己功績多大，效果就只能像現在一樣。」

(中時電子報)