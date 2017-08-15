MLB》史坦頓轟破隊史紀錄 生涯球飛最慢一擊

史坦頓首局就炸2分炮，打破高懸21年的馬林魚單季最多轟紀錄。(美聯社)

馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)的瘋狂8月天，全壘打炮火猛到不行！他昨甫轟平隊史紀錄，再1轟將締造新猷，他也沒讓大家等太久，今(15日)馬林魚對戰巨人首打席，就轟出石破天驚的2分炮，打破高懸21年的隊史紀錄，且連續5場開轟、近11場10轟，火燙手感擋都擋不住！

馬林魚如今進季後賽機會渺茫，焦點幾乎都放在史坦頓的全壘打秀。他也沒讓大家失望，賽前8月12場比賽僅4場沒開轟，此役1下面對巨人左投布拉克(Ty Blach)，史坦頓選掉2顆壞球後，相中第1顆好球扛出左外野大牆，一舉打破薛菲爾德(Gary Sheffield)1996年所創隊史單季最多轟紀錄。

值得一提是，史坦頓這發距離達382英呎的全壘打，飛行速度95.1英里，卻是自大聯盟有測速以來，他擊出飛行速度最慢的一轟。先前他打出飛最慢的全壘打，球飛行速度96.1英里，是在去年8月7日前往號稱「打者天堂」的洛磯庫爾斯球場所擊出。

(中時電子報)