只要有輕軌就好？ 學者批林右昌失心瘋

總統蔡英文（左一）與基隆市長林右昌（左二）。（資料照，曾百村攝）

基隆市長林右昌日前動怒批評台北市長柯文哲「沒有高度」、「不要再扯基隆後腿」，之後柯P回應「他也是怕打到最後基隆輕軌不見了，當然會緊張」。對此，淡江大學全球政治經濟系主任包正豪在《觀策站》撰文表示，這場政壇笑話，背後有深刻的政治意涵，就是「輕軌建設並不前瞻，完全就是2018縣市長選舉的綁樁計畫。」否則林右昌幹嘛失心瘋痛罵柯文哲。

柯P曾說：「淡海輕軌將虧到不省人事」，至於基隆輕軌，因為還沒有看到細節，所以無法評論是否會虧錢。但柯P砲轟基隆輕軌，未提出具體計畫內容，直批「哪有先編預算再想計畫」，質疑基隆輕軌是「畫唬爛」。林右昌怒批柯P「不要再扯基隆後腿」、「在柯文哲身上，看不到這樣的高度與格局。」林還說「為了輕軌，我一切都可以忍！」

昨包正豪在《觀策站》撰文表示，《前瞻條例》通過綠營執政各縣市政府，無不緊盯著白花花的新臺幣，準備大咬一口。並點名上任後出國考察/旅遊次數高達14次，颱風侵台期間唯一一個不在市政崗位上的基隆市長林右昌則是最「積極爭取定案」的一位。

林右昌若「真心為基隆」，應該與柯P站在一起，共同向相關單位施壓，讓基隆市在這場「資源爭奪戰」當中獲得實質利益。那林右昌幹嘛失心瘋地痛罵柯文哲？包正豪認為基隆輕軌對柯P可有可無，所以如果要建設，就要和台北市既有發展規劃相契合，不然拉倒。

但林右昌不一樣，他「只要有輕軌就好」，至於規劃、設站點對當地發展和環境衝擊程度等等問題，他通通不在乎。他要的是「開工典禮」而已。正因如此，林右昌什麼也不知道，什麼也不在乎，心心念念只想定案、開工。

因為這樣他可在2018市長選舉時用華麗的詞藻來愚弄基隆市民說：「看！我爭取到建設。」包正豪直言「滿心只有選舉的政客就是這樣，從頭騙到尾，從心肝脾肺腎都沒把城市發展和市民利益擺在心裡。」而林右昌的進退失據和氣急敗壞，看到前瞻輕軌在可行性與成本效益規劃上的荒謬，因為那就是為了選舉的綁樁和造勢而已。

(中時電子報)