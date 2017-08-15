用合唱音樂交朋友 台北愛樂合唱團受邀濱海藝術中心演出
台北愛樂合唱團日前受邀在新加坡濱海藝術中心演出，與新加坡創樂者交響樂團合作首演英國作曲家艾爾加的鉅作《創樂者》，向國際展現台灣文化軟實力。
日前新加坡指揮陳子樂與創樂者交響樂團應台北愛樂合唱團之邀，在台北國家音樂廳攜手演出同一套曲目，這也是雙方音樂團體共享資源，用音樂互訪的成功典範。
這次台北愛樂合唱團偕同新加坡創樂者交響樂團（The Orchestra of the Music Makers）以及國際節慶合唱團（International Festival Chorus），聯手呈現艾爾加的合唱交響詩《創樂者》，與電影配樂大師約翰‧威廉斯金曲，獲新加坡樂壇一致好評。知名古典樂評人Chang Tou Liang在新加坡《海峽時報》（The Straits Times）評論表示，「合唱團的表現極為出色，他們發自內心唱出歌詞的真義。」
近三年來，台北愛樂合唱團與東南亞國家的音樂家有許多交流，包含柬埔寨、菲律賓、印尼、馬來西亞等等，去年也邀請新加坡國立大學合唱團來台參加TICF16台北國際合唱音樂節，今年台星互訪，也是重要大規模音樂交流活動之一。
(中時)
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