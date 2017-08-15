NBA》勇士新秀沒接電話 格林氣炸
NBA新秀上周六聚會拍照，勇士新秀喬丹貝爾(Jordan Bell)接受NBA TV訪問時提到一件趣事，他在選秀當晚就見識到「球隊老媽」卓雷蒙格林的厲害。貝爾說選秀結束的晚上就格林就打電話過來，但他沒接，格林氣炸了。
喬丹貝爾笑著說：「我第一次沒有接，他好生氣，後來他叫我跟他視訊，然後我打電話給他。結果他回我，意思大概是『唷，如果我用視訊call你，你就要用視訊回我』，這就是我們第一次的談話。」
就連勇士總管邁爾斯也吃過格林的排頭，選秀會當天邁爾斯接到格林的簡訊：「你草他馬的是怎樣？我從他Ｘ的網路才看到選秀消息，你該死的居然沒事先通知我！」格林很生氣他居然是「看新聞才知道」貝爾加盟的事。
果然格林當天晚上就撥了電話給貝爾，還要求以視訊進行「面試」。雖然格林可能很凶，不過貝爾似乎也很感謝格林，因為格林是他入隊後唯一打電話給他的大咖球星，看來勇士隊大大小小的事都逃不過格林的掌握。
(中時電子報)
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