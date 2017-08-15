玉女歌手半百無悔出櫃 甩肉「敢恨敢愛」回歌壇
港星黎明詩是90年代玉女歌手，1998年與銀行業老公Eric Fung步入禮堂後，淡出演藝圈，可惜婚姻僅維持6年後，兩人協議分居，黎明詩日前大方公開出櫃，認愛女性密友Kelly，近日她更積極甩肉復出螢光幕，並將演唱歌曲《敢恨敢愛》，黎明詩被問到唱這首歌的特別意義，她則甜笑說：「你自己留意歌詞啦」。
黎明詩日前坦言婚變、與丈夫分居，目前與老公仍是好友，黎明詩還大方認愛女性友人Kelly，而老公也知情，根據《東網》報導，近日黎明詩現身節目錄影，黎明詩談到Kelly，開心表示，女友對她的復出百分之百支持、並鼓勵她要努力，對於兩人感情，黎明詩則強調順其自然，而當她被問到演唱《敢恨敢愛》是否有特殊意義時，黎明詩則甜笑說：「你自己留意歌詞啦」，舉手投足滿是甜蜜。
(中時電子報)
關鍵字：黎明詩
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