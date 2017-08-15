日相安倍今年不參拜靖國神社 5年來以祭祀費取代參拜
日本首相安倍晉三在終戰紀念日的8月15日上午，由自民黨總裁特別助理柴山里彥前往靖國神社獻上了玉串料(祭祀費)。安倍自2013年起每年的終戰紀念日都以奉獻玉串料的方式取代親自去參拜，以免引起周邊鄰國的反彈。
安倍向媒體表示，「今天不能去參拜很抱歉，我拜託柴山替我好好的參拜。、「柴山已回報說，已替我用『自民黨總裁』的頭銜奉獻了玉串料」。安倍的玉串料是自己掏腰包，並沒有用公費。
日本總務大臣野田聖子往年都會在8月15日參拜靖國神社，但她決定今年不去參拜。日媒報導，野田有意參加明年的自民黨總裁(黨魁)選舉，力爭競選日本首相的機會，若參拜靖國神社恐引起中韓等鄰國的反彈。
(中時)
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