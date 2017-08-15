中印對峙期間又遇內亂 莫迪焦頭爛額

印度總理莫迪。(美聯社)

中印對峙已經持續兩個月，雙方士兵劍拔弩張，戰爭一觸即發。除此之外，印度國內面臨印度東北部的獨立風潮、50萬人走上孟買抗議，癱瘓鐵公路交通。有評論指出，印度總理莫迪焦頭爛額之際已舉止失措。

中印邊境對峙持續升溫，目前雙方都往邊境增兵，開戰味濃。同時，印度內部也深陷紛亂。除了印度東北部的獨立風潮外，日前許多農民到孟買抗議，至少有50萬人共同示威，集合在市內一座公園，癱瘓鐵公路交通，要求保障在政府內的工作機會及大學入學配額。

據《東網》評論指出，莫迪一直想觸動土地、勞工、稅務這三塊。不過就土地制度來說，印度是土地私有制，莫迪想模仿中國建立工業園區發展工業，但土地的徵用、拆遷成本很高，使土地很難大規模使用，建設速度無法與大陸相提並論。

此外，印度立法對勞工的保護力很大，若企業雇用工人超過百人，未經政府許可下，企業不得解僱工人，不得調整工人崗位等，即使器也瀕臨破產，法令仍有效。該評論說這增加企業的成本，降低對外資的吸引力，阻礙印度工業和製造業的發展。莫迪動手勞工法改革，雖然在人民院獲得通過，卻在聯邦院因遭反對而擱置。

(中時電子報)