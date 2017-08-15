「迎接」總統回家 抗議群眾聚集於紐約川普大樓前

趁川普返回紐約之際，大批抗議群眾湧入第五大道，在川普大樓前表達抗議，還豎立一尊充氣玩偶來諷刺他。（圖/美聯社）

據美國洛杉磯時報（Los Angles Times）報導，為表達對於總統川普（Donald Trump）近日來言論和行為的不滿，大批群眾在川普返回紐約市住處時，聚集於第五大道（Fifth Avenue）的川普大樓（Trump Tower）前，用行動來「迎接」總統並同時表達抗議。上千名抗議群眾手持「不要川普、不要3K黨、更不要法西斯美國！」（No Trump, no KKK, no fascist USA）之類的標語，並豎立起一座川普造型的充氣玩偶，以其招牌的手勢動作和諷刺的嘴臉，讓人來人往的紐約大街上，又多了一個「景點」。

前天一場因「保護雕像」，在美國維吉尼亞州（Virginia）所發生的抗議活動，卻衍生成暴力的抗爭行為和白人至上團體開車衝撞人群的意外，不僅造成一人死亡，更造成現場多位民眾輕重傷。但川普在隨後的推特表態上，卻刻意迴避了對3K黨等肇事組織的直接批評，反而在網路上引火上身，成為另一個遭到砲轟的對象。雖然其女伊凡卡（Ivanka Trump）和許多幕僚都紛紛替他圓場，川普也在昨晚進行直播發表聲明，譴責了這群鬧事的人，但恐怕此風暴仍無法就此平息。

在紐約川普大樓前駐守的紐約市警方。（圖/美聯社）

高舉各種標語的抗議群眾，聚集在川普大樓前的人行道上。（圖/美聯社）

還有抗議群眾高舉前天在維州遭衝撞身亡的女子照片，表達對川普的不滿。（圖/美聯社）

美國媒體訪問了多名抗議群眾，不少人表達對川普的失望和無奈，認為昨晚的聲明來的太晚一些，更有人認為，白宮的沉默、反而會讓社會衝突更加激化。還有一名老翁表示，從川普當選的那一天，只要他回到紐約，我就會來大樓前方舉著標語：「下台！」，來表達我無聲的抗議。為預防抗議如日前一樣激化失控，紐約市警局（NYPD）不敢大意，拉起封鎖線和劃分安全區域，並派出大批警方維護秩序，以避免不必要的插曲發生。

(中時電子報)