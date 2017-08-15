「泰」美味！網路票選全台蝦餅冠軍 新竹吃得到

饗泰多月亮蝦餅以全草蝦製作，擁有霸氣2公分厚度。(圖/公關照)

Thaipass一盤集滿泰式街頭美味的酥炸小吃。(圖/公關照)

打拋豬使用大火爆炒，逼出羅勒清香與絞肉鹹香的打拋豬，美味又下飯。(圖/公關照)

當聽到「泰國菜」這三個字時，你的腦海裡會浮現出什麼樣的畫面？當「經典泰味」PK「台式泰味」，又會擦撞出甚麼樣的火花？炎炎夏日，到新竹來一場味覺遊戲，就會知曉了！

從台灣紅到泰國的「月亮蝦餅」，是吃泰國菜絕對必點的經典菜色，勇奪網路票選全台蝦餅冠軍的饗泰多月亮蝦餅，超過2公分的霸氣厚度，只用全草蝦不添加任何魚漿，外皮酥脆、內餡鮮嫩多汁；想嘗點新鮮的，就來盤純泰味的炸物「泰式拼盤」，香茅炸雞翅、紅咖哩香料魚餅以及沙嗲肉串，一盤集滿泰國街頭小吃的美味！

吃慣蝦醬高麗菜，不妨試試帶有濃厚椒香氣、泰味滿點的「紅咖哩炒長豆」；而傳說是以前泰國男生打仗前必須吃的開運料理「好運碎拌溫沙拉」與國民菜色「打拋豬」一較高下，絕對是不遑多讓；「清蒸檸檬魚」食材升級，肉質細嫩的七星鱸魚，叫好又叫座；不過，香辣的泰國道地「烤紙包魚」則更讓人垂涎三尺。饗泰多獨創的台魂泰菜「綠咖哩嫩炸豆腐」遇上泰國中國城最受歡迎的「黃咖哩軟殼蟹」，味蕾不同的體驗有滋有味。

黃咖哩炒軟殼蟹將香酥軟殼蟹拌入鴨蛋黃與黃咖哩爆炒，濃郁醬汁誘人一吃就停不下來。(圖/公關照)

烤紙包魚嚴選肉質細嫩七星鱸魚，舖滿香料用紙慢火蒸烤。(圖/公關照)

清蒸檸檬魚把七星鱸魚上鋪滿檸檬，是夏日最對味的酸辣好滋味。(圖/公關照)

饗泰多新竹店近日開幕，店內裝潢以泰國市集做為室裝風格發想，並用創新手法演繹泰國編織工藝；同時大膽嘗試與國內新銳插畫家合作，在壁面上作畫，透過有趣的人物與市集街景，帶著大家遊歷泰國。

「饗賓餐旅事業」今年積極展店，除了6月新品牌「饗饗」開幕迄今一個半月，就已經一位難求外，另一品牌「饗泰多Siam More泰式風格餐廳」，繼4月份桃園廣豐店後，第4家分店於本月14日於新竹大遠百開幕，目前集團共有7品牌共31家店，今年底「果然匯」亦將展店，預估年營業額上看30億元。

饗賓餐飲事業總經理陳毅航表示，泰菜市場雖然競爭激烈，但饗泰多力求走出泰菜的藍海，菜色研發堅持忠於泰味，標榜「味蕾遊歷，吃遍全泰」， 饗泰多的菜單設計有別於坊間泰式餐廳，除了台灣消費者最耳熟能詳、帶有華人家鄉味的中部菜系外，還有獨特以香料辣味著稱的泰北菜、炙火燒烤與清爽涼拌的東北菜、南部提神醒胃的咖哩料理，真是「泰」不一樣了！

(中時電子報)