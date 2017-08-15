破天荒首度同框 周杰倫昆凌將和她同台演出

周杰倫、蔡依林、昆凌三人據傳有望在晚會活動同台。(圖/周杰倫、蔡依林臉書)

周杰倫和蔡依林「雙J戀」轟動一時，雖然分手仍是維持好友關係，不僅多次為彼此演唱會站台，也曾在金曲獎大方合體頒獎，如今傳出兩人在大陸一場活動將再度碰頭，不過引人注意的是名單上還有昆凌，是否意味著三人將首度同框?

晚會嘉賓名單曝光，引起網友熱議。(圖/網友微博)

大陸「紅星美凱龍魯班設計尖貨節」，盛傳將於28日在上海舉辦大型晚會，出席名單曝光後可說眾星雲集，除了有「亞洲天團」五月天、「情歌天后」梁靜茹等嘉賓，更驚見蔡依林和周杰倫也在名單內，屆時兩人互動將格外引入矚目，不過更令人詫異的則是昆凌也在獲邀名單，要和好萊塢巨星奧蘭多布魯，一同宣傳新片《極智追擊：龍鳳劫》，屆時若3人真的同台，勢必會掀起當晚晚會高潮，對此有網友笑稱「應該召喚侯佩岑及錦榮」，不過目前官方尚未證實消息是否屬實。

(中時電子報)