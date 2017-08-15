北韓向日本提出「對話」要求

《讀賣新聞》報導，北韓外交部長李容浩6日在菲律賓的馬尼拉與日本外務大臣河野太郎交換意見時，曾打探與日本展開「對話」的可能性。

日本政府相關人士透露，河野6日晚間在出席東協（ASEAN）相關外長會議的晚餐會前，曾在會場上與李容浩短暫接觸。

河野向李容浩提出，不僅要解決核武飛彈問題，還要概括性解決包括北韓綁架日人等問題，希望北韓依據2002年的日朝平壤宣言採取具體行動。李容浩表示，「希望能與日本對話」。

報導指出，李容浩此發言可能是想未來能夠與美國川普政府直接談判。北韓持續開發射程達到美國本土的洲際飛彈(ICBM)等，這也可能是想讓美國讓步的戰略。

有日本政府相關人士認為，「應該是想拜託與美國總統川普關係緊密的安倍首相當中間人吧？」。日本政府正在慎重地探究北韓的本意。

(中時)