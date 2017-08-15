北韓向日本提出「對話」要求
《讀賣新聞》報導，北韓外交部長李容浩6日在菲律賓的馬尼拉與日本外務大臣河野太郎交換意見時，曾打探與日本展開「對話」的可能性。
日本政府相關人士透露，河野6日晚間在出席東協（ASEAN）相關外長會議的晚餐會前，曾在會場上與李容浩短暫接觸。
河野向李容浩提出，不僅要解決核武飛彈問題，還要概括性解決包括北韓綁架日人等問題，希望北韓依據2002年的日朝平壤宣言採取具體行動。李容浩表示，「希望能與日本對話」。
報導指出，李容浩此發言可能是想未來能夠與美國川普政府直接談判。北韓持續開發射程達到美國本土的洲際飛彈(ICBM)等，這也可能是想讓美國讓步的戰略。
有日本政府相關人士認為，「應該是想拜託與美國總統川普關係緊密的安倍首相當中間人吧？」。日本政府正在慎重地探究北韓的本意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。