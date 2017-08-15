疑大貨車司機疲勞駕駛 衝國道施工區釀1死2傷

國道一號苗栗縣頭份南下路段，清晨近6點發生大貨車撞上在外側車道施工的車輛，3名工人閃避不及遭撞上，1人首當其衝，送醫後仍不治，另2人則輕傷。

當時施工工人封閉外側車道進行修補改善路面，大貨車闖入衝撞施工警戒車、壓路機等6部機具，現場凌亂不堪。

國道警方初步調查排除酒駕，懷疑是大貨車疲勞駕駛惹禍，車禍原因仍待進一步調查。

(中時)