不只拍美照！桃園地景藝術節 用17條小旅行尋找「桃花源」

桃園地景藝術節結合藝術家美感與在地居民力量，其中八德霄裡國小成為「霄裡風」作品展場，邀請民眾帶著彩繪椅子，遊走當地景點。（圖／簡怡欣攝）

桃園觀音白千層林蔭道旁的「補囊」，猶如佇立在牧草地的香菇意象，不只吸引民眾近距離拍美照，創作者蕭凱文也希望藉此傳遞療癒人心的力量。（圖／簡怡欣攝）

桃園最盛大的藝術展覽「2017桃園地景藝術節」即將於8月18日登場，在桃園觀音及八德打造超過20件地景藝術，以「秘境找地景」為概念，在桃園特有的陂塘、白千層林道等自然景觀中融合藝術家們精心設計的文化藝術作品，呈現桃園地景之美。

而為讓所有民眾能輕鬆暢遊地景藝術節與桃園特色景點，桃園市政府也結合12區公所，以在地達人帶路的方式推出17條地景藝術節小旅行，讓參與民眾深度體驗桃園多元文化及豐富美景，尋找隱藏其中的「桃花源」風貌。

1.八德埤塘文化之旅(8/20)：進行八德古厝巡禮，一窺時光走過的痕跡，走入八德埤塘生態公園，欣賞優人神鼓表演，愜意認識埤塘之美。

2.藻礁秘境˙留蓮忘返小旅行(8/19、8/20、8/26)：出發探索千年國寶-觀新藻礁，站上大王蓮花享受輕功水上飄樂趣。

3.八德霄遙遊(8/20、8/26、8/27、9/2、9/3)：走進竹霄社區細聽古宅故事、體驗手作粉圓樂趣，到巧克力共和國留下甜蜜記憶，徜徉埤塘生態公園，逍遙遊八德。

4.觀音廣福社區小旅行套票(8/18~9/3週六、週日)：自在悠遊廣福社區享用農家割稻飯、體驗花鼓藝術並選購在地農特產。

5.觀音夏訪綠荷地小旅行(8/18~9/3週六、週日)：欣賞蓮園蓮花風姿、體驗草編及彩繪樂趣，參觀聚紡觀光工廠認識台灣優質產業。

6.桃園跟著地景悠桃趣(8/20、8/27)：漫步虎頭山認識全台保存最完善的日式神社、製作夏日實用防蚊包，拜訪全台獨家土地公文化館。

7.大園農情秘藝小旅行(8/27、9/2)：參觀林園居農場進行農事體驗、步入和春花卉農場感受香草植物簇擁，感受大園休閒農場的慢活。

8.中壢鄉村與地景 草編漫遊芝芭里(8/26、9/2)：享受中壢澗仔壢村莊風情，學習芝芭里的傳統手作草編，漫步圓光禪寺沉澱心靈。

9.蘆竹草花DIY佐地景藝術之旅(9/2、9/3)：探訪蘆竹草花王國、體驗草花盆栽DIY，並暢遊卡司.蒂菈樂園，了解美味蛋糕秘訣。

10.漫遊安平鎮庄~人文與生態之旅(8/19、8/20、8/22、8/30、8/31)：自行車共乘開啟安平鎮庄見學之旅，手作藝術絹染、清涼豆腐花，輕鬆漫遊平鎮。

11.遊龜山．玩地景-龜山在地小旅行(8/20、8/26)：參觀台塑文化館認識著名產業發展，走進憲光二村了解眷村歷史並品嘗眷村風味餐。

12.大溪-悠遊探索農情趣輕旅行(8/19、8/20、8/26、8/27、9/2、9/3)：探索義和農村人文歷史，體驗稻草人DIY及環保創意水火箭，透過早期童玩讓民眾了解純樸農村風情。

13. 新屋百年石滬暨假日藝術大道(8/27、8/28、8/29、8/30、9/1)：漫步綠色隧道感受夏日微風、走訪百年石滬認識先民捕魚智慧，品嚐懷舊牽罟飯。

14.新屋客庄老屋水巷自在遊暨假日藝術大道(8/20、8/22、8/24、8/30、8/31)：造訪稻米故事館、范姜老屋群及拜訪環保藝術達人，並品嚐私房景點石滬藝棧的牽罟飯，了解新屋的古與今。

15.新屋桃園西海岸暨觀光工廠憩桃趣(8/19、8/20、8/21、9/2、9/3)：深入新屋千年藻礁及紅樹林生態了解自然奧秘，參訪台灣之光-聚紡觀光工廠，認識機能服飾完整知識。

16.龍潭小旅行-香艾在高原(8/20、8/26)：進入高原社區的香艾工作坊進行艾草粄、艾草捲DIY、還有專人導覽下店子埤塘生態景觀及蔬禾鮮有機農場。

17.穿梭桃花源․漫步楊梅壢(8/19、8/20、8/26)：認識客家老屋道東堂、仰望750年老樟樹，參訪郭元益糕餅博物館及千塘窯藝術文創，感受楊梅豐富的歷史人文。

(中時電子報)