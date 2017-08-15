麥葛雷格：勇士格林有病 梅威瑟也想揍他
UFC拳王麥葛雷格正準備跟前拳王梅威瑟舉行世紀大戰，但他在上月的口水戰意外惹到勇士前鋒格林。當時麥葛雷格穿著勇士23號球衣，也就是格林穿的號碼，因此遭格林嗆聲：「脫下來吧，我支持的是梅威瑟！」
麥葛雷格似乎不認識格林，「小鬼你哪位啊？我從來不看籃球的，這件球衣是CJ華生的(2008-10年效力勇士)，你滾回學校去吧。」傳言CJ華生曾經睡過梅威瑟的老婆，麥葛雷格純粹只是想用這件球衣來激怒梅威瑟。
麥葛雷格嗆聲：「我根本不知這他X的是誰，我平日只打人頭而不打籃球，這口水戰卻被四處流傳。我聽說這個人(格林)有病，就連梅威瑟也想扁他，我樂觀其成。」不過梅威瑟其實並沒有罵過格林，而且他與格林還是朋友。
梅威瑟不斷猛打「愛爾蘭戰士」麥葛雷格是種族歧視者，麥葛雷格則反擊梅威瑟是「在孩子面前打老婆」的家暴者，而格林自己最近又被捲入一宗傷害官司。因此這幾位粗漢撞在一塊，自然是有打不完的口水戰。
(中時電子報)
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