女兒被嫌醜 第一美女想離開韓國引退

金喜善公開女兒長相卻被嫌醜。(圖／翻攝自韓網)

金喜善女兒越大越漂亮。(圖／翻攝自韓網)

有「韓國第一美女」之稱的金喜善，和企業家老公朴株英結婚10年，育有一寶貝女兒，不過她曾公開女兒長相，卻被酸民批評長相，讓她自責又難過，還考慮乾脆退出演藝圈算了。

因為外界對金喜善女兒期待值很高，當她第一次公開女兒模樣時，卻遭到酸民無情批評長好醜，讓她很後悔，難以理解怎能對這麼小的孩子說出狠話，難過因為自己的關係，帶給女兒傷痛，甚至考慮離開韓國退出演藝圈。

她透露老公長得秀氣，女兒外貌很像他，她也稱讚女兒性格和爸爸一樣好，有禮貌、生活習慣好，「很多地方都做得比我好，所以很少因為她煩惱」。

(中時電子報)