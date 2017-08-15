中穩贏！巴基斯坦學者：印度不想受辱就盡快撤軍
中印在洞朗邊境對峙近兩個月，接壤國家巴基斯坦、尼泊爾對事件態度備受關注。尼泊爾學者日前發出力挺中國宣言，指洞朗分明是中國領土，莫迪沒事找事，巴基斯坦學者向陸媒表示，中印開打，中國毫無疑問會獲勝，印度避免受辱的方式，就是立即撤軍。
中印陷入僵局，尼泊爾國際關係及危機管理學者夏瑪在節目上發表挺中觀點，指洞朗根本不算爭議區域，完全屬於中國領土，印度之所以干預，是因其總理莫迪不受歡迎，拿不出特別議題，只能在洞朗上打出極端愛國主義，順便展示國家霸權。
《環球時報》今（15）日刊文指出，《印度快報》認為中國不會冒著風險和印度開戰，但巴基斯坦、前軍官費亞茲向記者透露，若兩國全面開打，中方無疑是獲勝的那方，印度國內存在諸多矛盾，中國卻有共同抵抗外敵的堅定意志，「對印度而言，避免受辱的最佳方式，就是立即從洞朗地區撤軍，且撤得愈快，對他們自己愈好」。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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